IOC sperrt russischen Bob-Olympiasieger lebenslang

Das russische Zweier- und Viererbob-Team wurde disqualifiziert. In einem weiteren Fall seien die Akten geschlossen worden, hieß es in der Mitteilung. Damit sind jetzt 35 der aktuell 46 Fälle abgeschlossen. Drei der 35 abgeschlossenen Vorgänge endeten mit einer Schließung der Akten, in 32 Fällen gab es lebenslange Olympia-Ausschlüsse.

Das IOC hatte das russische NOK am 5. Dezember von den Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar 2018) ausgeschlossen. In Südkorea dürfen damit nur unbelastete russische Athleten "unter strikten Konditionen" teilnehmen. Sie werden unter olympischer Flagge starten