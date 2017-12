Backstube für besondere Weihnacht

Es ist ihr ein Herzenswunsch: "Meine Familie spendet seit Jahren für die Obdachlosen-Weihnacht Packerl", erzählt Lilly Leitner aus Anthering. Dieses Jahr wollte sie selbst einen Beitrag leisten und regte in ihrer Schule in Bischofshofen die Backstube an. "Direktorin und Fachvorstand waren gleich dabei", freut sie sich. Für rund 400 Besucher werden Lilly und ihre Klasse am Donnerstag Kuchen wie Linzerschnitten oder Sachertorten ins Rohr schieben. Die Kosten übernimmt die Schule. Lilly Leitner: "Den Transport haben wir auch privat mit drei Autos organisiert."

Die Freiwillige Schwesternschaft des Roten Kreuzes rund um Elisabeth Flicker feiert seit 23 Jahren am Heiligen Abend die Obdachlosen-Weihnacht mit einer besinnlichen Feier im ABZ-Itzling (ab 16 Uhr).

Verschiedene Schulen spenden Hilfspakete mit dem Notwendigsten. Auch Rotkreuz-Mitarbeiter und Jugendorganisationen werden für Bedürftige aktiv. Die Arbeiterkammer hat aus den Restbeständen der Wintertausch-Börse warme Jacken übergeben. Und auch die Salzburger Pioniere schnürten Hilfspakete. Geschenke im Wert von 1700 Euro wurden im Rahmen des Pionieradvent verpackt und übergeben.

Sabine Salzmann, Kronen Zeitung