Marcel Hirscher holt Platz drei im Nacht-Spektakel

Bärenstark! Österreichs Ski-Held Marcel Hirscher holte nach seinem Rekordsieg mit 1,70 Sekunden Vorsprung am Vortag im Riesentorlauf am Montag zur Prime-Time Platz drei beim Parallel-Riesentorlauf in Alta Badia, den 112. Podiumsplatz seiner Karriere. Das Flutlicht-Spektakel mit dem Duell Mann gegen Mann lockte Tausende Fans an die Piste und sorgte für mächtig Action. Hirscher verlor das Halbfinale gegen Mats Olsson, der auch im Endlauf Henrik Kristoffersen besiegen konnte. Im kleinen Finale gewann Hirscher gegen Aleksander Kilde. Speedspezialist Matthias Mayer belegte als zweitbester Österreicher Rang zwölf!