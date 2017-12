Löger oft Gast bei Festspielen

Dass sich der gebürtige Obersteirer, der ursprünglich Pilot werden wollte, auch an der Salzach wohlfühlt, weiß man vor allem in Kulturkreisen gut. Als Vorstandsvorsitzender der Uniqa unterstützte er seit 2013 gerne die Jugend-Schiene bei den Festspielen: Der Mann, der bald Budgets verhandelt, wickelte das Sponsoring der Kinderopern ab. "Diesen Zweig gibt es nur dank der Hilfe von Uniqa", so Präsidentin Helga Rabl-Stadler voller Freude über den früheren Haupt- und jetzigen Projekt-Sponsor. Zu Opern kommen noch Jugendcamps oder verschiedene Begleitveranstaltungen.

Finanzminister bei Neujahrskonzert zu Gast

Ihm Rahmen von Uniqa-Empfängen begrüßte Hartwig Löger gerne persönlich seine Gäste. Und er lauschte auch gebannt beim traditionellen Neujahrskonzert der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg unter Chefdirigent Hansjörg Angerer im Großen Festspielhaus - mit anschließenden Zusammentreffen in kleinem Kreis.

Bei den Festspielen - Pfingsten wie im Sommer - nimmt er ohne großes Aufsehen auch privat in den Zuschauerreihen Platz. Präsidentin Rabl-Stadler beschreibt den Finanzminister als "ruhig und jemanden mit fester Meinung".

Die Kulturszene begrüßt einen Finanzminister, dem die Wichtigkeit des Kulturbetriebes nicht erklärt werden muss. Rabl-Stadl: "Es ist für uns nicht nur der Kulturminister wichtig, sondern die Gesinnung insgesamt in der Regierung." Der Spruch "Ohne Geld koa Musi" sei auf Hochkultur übertragbar. "Ein sehr fundierter Mann. Nicht forsch, nicht laut", so Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Auch Salzburgs Stadtchef Harald Preuner freut sich über den festspielbegeisterten Finanzchef.

Mit dem überraschenden Wechsel von Löger in das Finanzministerium wandert mehr Einfluss an die Salzach: Peter Humer, der Uniqa-Landesdirektor in Salzburg, zieht neu in den Vorstand ein und übernimmt die Vertriebs-Angelegenheiten. Am Montag eilte er von einer Sitzung in die nächste.

Sabine Salzmann, Kronen Zeitung

Zitat - Helga Rabl-Stadler, Festspielpräsidentin

Ich hatte immer den Eindruck, dass es für Hartwig Löger nicht nur Pflicht war, sondern echte Neigung.