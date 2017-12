Saudi-Prinz kaufte sich das teuerste Haus der Welt

Reformen und Festnahmen

Der 32-Jährige sorgte in letzter Zeit für allerhand Reformen in dem erzkonservativen Land: So dürfen Frauen ab dem nächstem Jahr in Saudi-Arabien Auto fahren und Kinos werden nach 35 Jahren wieder eingeführt. Für Schlagzeilen sorgte zudem eine Festnahmewelle, bei der der 32-Jährige Prinzen und andere Politiker inhaftieren ließ. Diese wurden übrigens standesgemäß in einem Luxushotel untergebracht.