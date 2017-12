Erstmals Bezahlung mit Bitcoins in Wiener Bar

# Wieso kann man bei euch jetzt mit Bitcoins bezahlen?

"Ich persönlich bin der Meinung, dass immer mehr Leute Bitcoins besitzen und gerne damit bezahlen würden. Da es eigentlich noch keine Lokale gibt, wo man in der Stadt direkt mit Bitcoins zahlen kann, wollten wir es ausprobieren und sehen, wie es ankommt!", erklärt Niki im Gespräch mit City4U und fügt hinzu: "Bitcoins sind definitiv im Kommen - wir wollen mit der Zeit gehen und diesem Trend folgen!"

# Über das "P.11"

Nur ein paar Schritte vom Stephansdom entfernt, im Herzen der Wiener Innenstadt findet man das P.11 - mit Aussicht auf die Peterskirche und schnupper man ein wenig Architektur.Wer Wert auf hervorragende Cocktails legt, der ist hier genau richtig. Lassen Sie sich überraschen mit einer Kreation aus den besten Zutaten und frischem Obst. Neben der einzigartigen Lokalkulisse warten erstklassigen Cocktails auf Sie. Geschüttelt oder gerührt, würzig und prickelnd oder doch lieber fruchtig und süß? Cocktail trinken ist an einem entspannten Abend zu zweit ist einfach nicht wegzudenken. Wer keine Lust auf Cocktails hat, findet auf der Karte eine große Auswahl an edlen Tropfen. Eine moderne Bar begeistert mit einer breiten Palette an Angeboten. Das Ambiente wird durch die langgezogen Bar noch unterstrichen und bietet genügend Platz.

Im Untergeschoss des P.11 befindet sich der Tanzclub, wo man am Dancefloor zu den heissesten Beats tanzen kann. Sehr verlockend für Jung und Alt, für jeden Partytiger und Nachtschwärmer wird bei exklusiver Atmosphäre bis in die Morgenstunden gefeiert.



Öffnungszeiten:

Bar, Restaurant - Montag - Mittwoch 17.00 bis 02.00

Donnerstag bis Samstag 17.00 bis 04.00

Clubbetrieb - Dienstag bis Samstag 22.00 bis 04.00

www.p11.at

