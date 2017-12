"Xenoblade Chronicles 2": Japan-RPG für die Switch

Verblüffend große und prachtvolle Spielwelt

Ein besonderes Highlight von "Xenoblade Chronicles 2" ist seine Grafik: Es ist das zweite große mit einer mehr oder minder frei begehbaren Spielwelt versehene RPG auf der Switch nach "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" - und stellt dieses technisch fast noch in den Schatten. Bei vergleichbarer, wenn nicht höherer Grafikpracht läuft "Xenoblade Chronicles 2" etwas flüssiger. Ruckler oder Performance-Einbrüche beobachteten wir nur ganz selten.