Brüder als Weihnachtsengel

Es war ein echtes Weihnachtswunder: Paul (30) und Klaus Königsberger (34) waren mit dem Auto hinter dem Wagen des Jägers Herbert Bayerl (79) gefahren, als dieser leblos zusammen sackte. "Ein Passant machte uns aufmerksam, dass hier etwas nicht stimmt", erinnert sich Paul Königsberger: "Wir haben ihm sofort geholfen und auch das Rote Kreuz alarmiert."



Brüder leisteten Erste Hilfe

Bis die Rettungskräfte eintrafen, leisteten die beiden Brüder Erste Hilfe und übergaben Bayerl dann an die Sanitäter vom Roten Kreuz. Bayerl überlebte, freut sich auf ein ganz besonderes Weihnachtsfest: "Heuer feiere ich am 24. Dezember gleichzeitig meinen zweiten Geburtstag."



Sekunden entscheiden

In solchen Notfällen entscheiden Augenblicke über Leben und Tod. Das Rote Kreuz OÖ bewirbt deshalb intensiv seine Erste-Hilfe-Kurse. Informationen und Anmeldungen im Internet unter www.erstehilfe.at.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung