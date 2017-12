Mit persönlichem Service gegen Lieferservice

Eine Servicepauschale für Beratungstätigkeit, wenn das Objekt nicht gekauft wird. Die Aktion machte schnell die Runde. So wehrte sich ein Sportartikelverkäufer dagegen, dass sich die Kunden bei ihm zuerst informieren und dann das Gerät billiger via Internet kaufen. Die jährliche Tragik im Weihnachtsgeschäft, (fast) alles wird über Amazon und Co. bestellt. Laut Wirtschaftskammer betrifft der genannte Fall nur einen von zehn Kunden, spielt also zu Weihnachten vergleichsweise nur eine geringe Rolle.

"Der Kunde hat einen hohen Anspruch, und das ist gut so"

Sind Servicepauschalen dennoch die Zukunft? Zumindest ist der Händler laut Konsumentenschutz im Recht, "da die Beratungsdienstleistung klar und offen dem Konsumenten vorgelegt wurde". Beratungsklau ist aber ein Problem. "Wir haben Fixkosten für den Mitarbeiter, das Verkaufslokal, Warenlager, Strom etc. Wenn man mit dem Taxi fährt, ist nachher auch jedem klar, dass man dafür bezahlen muss", sagt Heidemarie Heinz. "Der Kunde hat einen hohen Anspruch, und das ist auch gut so." Sie und ihr Mann betreiben "Spielwaren Heinz", eines der ältesten Spielzeuggeschäfte Wiens.