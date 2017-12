Tag 23: Eine Matratze im Wert von 419€ von QUQON

Der Online-Trend am Matratzenmarkt erreicht Österreich. Ab sofort bietet das neue Online-Startup QUQON der internationalen Konkurrenz Paroli - mit neuen Wohlfühl-Matratzen - 100% Made in Austria. Für perfekten Schlafkomfort, günstig, persönlich konfiguriert und kostenlos nach Hause geliefert. 10 Jahre Garantie, bis zu 101 Tage testen und wenn´s nicht passt, Matratze einfach zurückschicken.

Der Online-Matratzenhandel belebt das Matratzengeschäft weltweit, gerade jüngere Konsumenten interessieren sich für die Online-Angebote. Der niederösterreichische Unternehmer Markus Hössinger hat den internationalen Trend und das österreichische Marktpotenzial erkannt und erwartet ähnliche Nachfrage wie in anderen europäischen Märkten: In Deutschland werden beispielsweise bereits rund 10% aller Matratzen online gekauft. Aktuell liegt das österr. Umsatzpotenzial für Matratzen bei 114 Mio Euro. Der Online-Matratzen-Markt wird derzeit von ausländischen Anbietern besetzt.

Hössinger startet nun ein "österreichisches" Online-Angebot, das vor allem mit Qualität und Service überzeugen kann: QUQON heißt die neue Matratze, zu 100% in Österreich produziert. Der Name QUQON leitet sich vom französischen Kokon ab, dem gesponnenen "Nest" für den Schmetterlingsnachwuchs. QUQON ist die persönlich konfigurierbare Wohlfühl-Matratze, ab sofort auf www.quqon.com zu bestellen.

"Der Trend zur ‚Online-Matratze’ ist eindeutig da", sagt QUQON CEO Markus Hössinger. "Früher war Matratzenkauf noch mit langwieriger Beratung und Probeliegen in diversen Möbelhäusern verbunden, oft auch mit Transportproblemen nach dem Kauf. Heute wollen junge KonsumentInnen ihre Matratze selbst konfigurieren und einfach und schnell im Internet bestellen." Denn Matratzenkäufe werden auch nicht mehr automatisch Wohnungserstein-richtern oder der Generation 50+ zugerechnet. "Quer über alle Altersklassen gefragt, ist den 18-29-Jährigen das Thema Schlafkomfort am Wichtigsten, da hat sich das Interesse und das Kaufverhalten junger Leute gravierend geändert", so Hössinger.

Was zeichnet eine QUQON Matratze aus?

Die QUQON besteht aus einem hochwertigen, natürlichen Bezug (100% Lyocell), einer 4cm dicken Visco-Schaumschicht, die sich wie ein Kokon an die Person anschmiegt und für einen angenehmen Liegekomfort sorgt sowie aus drei unterschiedlichen Schaumschichten und einem atmungsaktiven 3D Gewebe. Der spezielle Gewichtsregulator wird nach individuellen Eigenschaften ausgewählt und in der Matratze eingebaut.

Alle Informationen zur neuen Online-Matratze QUQON aus Österreich findet ihr unter

www.quqon.com

WIN! WIN! WIN! WIN! WIN!

ACHTUNG: City4U verlost einen Gutschein für eine Matratze im Wert von 419€ von QUQON - das neue ÖSTERREICHISCHE Online-Matratzen-Startup! Was ihr dafür tun müsst? Einfach unsere City4U- FacebookpageLIKEN und KOMMENTIERT bei unserem Foto (Facebook- Link folgt unten um 5.30 Uhr) von QUQON - auch per Mail könnt ihr mitspielen! Einfach an office@city4u.at mit dem Betreff "TAG 23" schreiben, was ihr gewinnen wollt!

Teilnahmeschluss ist der 23. Dezember 2017 um 24 Uhr!

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.

Viel Glück!