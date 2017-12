"The Voice of Germany": Jetzt singen die Senioren!

Eine weitere, für die Macher der Sendung durchaus freudige Überraschung dürfte die Quote gewesen sein: Mit 3,31 Millionen Menschen sahen am Sonntagabend in Deutschland (214.000 in Österreich) bei SAT 1 so viele zu wie seit 2013 bei keinem "The Voice"-Finale mehr. Vor allem Über-50-Jährige schalteten vermehrt ein.

Womit man auch schon bei der wohl größten Überraschung angelangt wäre - denn ab nächstem Jahr gibt es nach den "Kids" nun einen weiteren Show-Ableger: In "The Voice Senior" werden die besten Gesangstalente ab 60 gesucht. Interessierte können sich ab sofort bewerben.

Marie Pribil, Kronen Zeitung