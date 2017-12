Neuer Dacia Duster: Alle drin, alles dran

Mehr als 1,1 Millionen fahren ihn bereits, und wenn der Nachfolger ab Jänner auf die Straße kommt, wird es noch öfter heißen "Another one drives a Duster"! Denn das neue Dacia-SUV kommt in nahezu identischen Abmessungen robuster, breiter und stärker daher.

Dafür sorgen u. a. nach außen gewanderte Scheinwerfer, ein breiterer Unterfahrschutz, und größere Radkästen. Markant die nun quadratischen Heckleuchten, die sichtlich mit jenen von Jeep geliebäugelt haben.