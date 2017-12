Durchs Winderwunderland

Wir arbeiten dort, wo andere Urlaub machen!" Und Gerlinde Schnitzer-Zarre hat damit recht, denn die Hochrindl präsentiert sich aktuell im wunderschönsten Winterkleid. Die Luft ist klar, und die sanfte Landschaft lädt zu Wanderungen ein - zumindest wenn es die Zeit zulässt. Denn im Winter herrscht in der Skischule Hochrindl Hochbetrieb.

"Bei Skikursen für Kindergärten und Volksschulen sind wir die Nummer eins in Kärnten", verrät Gerlinde Schnitzer-Zarre stolz, die mit ihren Geschwistern gemeinsam den Betrieb führt: "Im kommenden Jahr feiern wir unser 45-Jahr-Jubiläum!" Denn für die sympathische Skilehrerin ist klar: "Die Region Hochrindl ist das ideale Familienskigebiet!" Aber auch Schneeschuhwanderer kommen voll auf ihre Kosten. "Und wer Skitouren schnuppern will, der findet bei uns das passende Gelände. Da gibt’s keine Lawinengefahr." Übrigens: Tochter Helene zieht es aus den USA oft hierher auf die Hochrindl. Sie ist, wie berichtet, in Übersee mit "Little Austria" und Apfelstrudel sehr erfolgreich.