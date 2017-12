Flüchtlinge werden zukünftig digital durchleuchtet

Um die Effizienz im Asylwesen zu steigern, sollen Asylwerber künftig dazu verpflichtet werden, ihre Smartphones auslesen und ihre Social-Media-Profile analysieren zu lassen. Das diene einerseits der Erhebung der Reiseroute und soll andererseits bei der Feststellung unklarer Identitäten helfen, ist auf Seite 34 des türkis-blauen Regierungsprogramms skizziert.

Die Pläne erinnern an die Vorgehensweise des US-Grenzschutzes: Der erfragt von Personen, die in die USA einreisen wollen, schon seit rund einem Jahr Social-Media-Profile, um Reisende vor ihrer Landung in den USA automatisiert zu durchleuchten. Auch die Analyse von Smartphones ist bei der Einreise in die USA nicht unüblich.