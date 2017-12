Keine Streiks mehr: Ryanair-Passagiere atmen auf

Die irische Gewerkschaft Impact teilte am Sonntag mit, das Ryanair-Management nun am Dienstag zu treffen und auf eine gute Beziehung zum Unternehmen zu hoffen. Zuletzt waren schon Streikpläne in Italien wieder zurückgenommen worden. Ryanair hatte irischen Piloten mit Gehaltskürzung gedroht. Auch Kritik an den Arbeitsbedingungen hatte es seitens Piloten gegeben.

Hintergrund ist, dass Ryanair im Streit mit seinen Piloten eingelenkt hat und erstmals in der 32-jährigen Firmengeschichte Gewerkschaften zulässt. An der Börse war die Aktie daraufhin um mehr als acht Prozent eingebrochen. Mit der deutschen Vereinigung Cockpit plant Ryanair am Mittwoch Gespräche über die Anerkennung der Pilotengewerkschaft.