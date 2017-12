NBA-Star James spielt mit politischem Statement

US-Basketball-Star LeBron James hat mit einem schwarzen und einem weißen Schuh sowie erneuten Äußerungen über Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt. Beim 106:99-Sieg seiner Cleveland Cavaliers im NBA-Spiel bei den Washington Wizards bestritt James am Sonntag die erste Hälfte in den speziellen Schuhen, auf denen zudem in goldenen Buchstaben das Wort "Equality" (Gleichheit) stand.