Im Autoradio: "Last Christmas" nervt am meisten

Wer in der Vorweihnachtszeit wegen des Wetters, etwaiger Demonstrationen oder wegen des Shoppingwahnsinns auf vollen Straßen mal wieder etwas länger braucht, ist ihnen - zumindest was das Radioprogramm angeht - schutzlos ausgeliefert: Die Rede ist von Weihnachtsliedern, die man irgendwann einfach nicht mehr hören kann. Jedenfalls wenn man es nicht schafft, das Radio ausgeschaltet zu lassen. Der Autohersteller Ford hat nun in einer Umfrage herausgefunden, welcher Song der nervigste unter den Nervensägen ist. Wenig überraschend liegt "Last Christmas" auf dem ersten Platz, mehr als 50 Prozent der Befragten dreht nach nur wenigen Tönen das Radio ab. Der Ohrwurm bleibt allerdings länger im Kopf hängen. Auf der anderen Seite: Ein Drittel der Befragten liebt den Song.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen "Feliz Navidad" sowie "All I Want for Christmas" von José Feliciano bzw. Mariah Carey, wo zumindest noch je 36 Prozent der unfreiwilligen Zuhörer schnell abschalten. Jeder vierte Weihnachtsmuffel kann selbst Songs wie "Do They Know it's Christmas" (Band Aid), "White Christmas" (Bing Crosby) oder "Driving Home for Christmas" (Chris Rea) nicht mehr ertragen.

