Vor Angelobung: Van der Bellen führt Hund Gassi

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag im Vorfeld der Angelobung der neuen Regierung für Schmunzeln gesorgt: Inmitten der Absperrungen am Wiener Heldenplatz - wegen angekündigter Demonstrationen gegen Türkis-Blau - führte das Staatsoberhaupt noch schnell seinen Hund Gassi. Gegen 11 Uhr werden der künftige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) samt Regierungsteam von Van der Bellen in der Hofburg erwartet. Bereits Ende Oktober sorgte Van der Bellen mit einer Gassi-Aktion für Aufsehen.