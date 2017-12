Leipzig-Star bricht sich bei Tor dreifach die Hand

RB Leipzig hat sich am letzten Spieltag der deutschen Bundesliga nicht mit Ruhm bekleckert. Der Champions-League-Teilnehmer unterlag am Sonntag zuhause Hertha BSC Berlin mit 2:3 - und das, obwohl man schon ab der siebten Minute nach einer Roten Karte für Torunarigha in Überzahl spielte. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch der deutsche Nationalspieler Marcel Halstenberg beim Anschlusstreffer in der Nachspielzeit ...