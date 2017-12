Aufatmen bei Thorsten Fink, Tränen bei Franco Foda

Mit Tränen in den Augen schlich Franco Foda nach dem Schlusspfiff über den Rasen. Es hatte aber nichts mit der 0:1-Niederlage gegen die Austria, die natürlich wehtat, zu tun, sondern nur mit der Tatsache, dass es für den Deutschen das letzte Spiel als Trainer von Sturm Graz war. Jetzt ist es vorbei, ab 1. Jänner ist Foda nun offiziell österreichischer Teamchef, "klar kamen da viele Emotionen hoch", gestand er.

Auf der Gegenseite gab es auch Emotionen bei Thorsten Fink. Nicht soooo große wie bei Foda, aber dem Austria-Trainer war doch anzumerken, dass der Sieg gegen den Tabellenführer zum Abschluss des Fußball-Jahres 2017 extrem wichtig gewesen war: "Jetzt gehen wir mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause, das ist für die Köpfe aller natürlich viel angenehmer als der umgekehrte Fall. Diesmal haben Kleinigkeiten für uns entschieden, dieser Sieg bleibt hängen, tut richtig, richtig gut."

Hoffen auf Aufholjagd

Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf einen (fixen) internationalen Startplatz (den momentan die Admira als Vierter einnimmt), damit will sich Fink aber noch nicht beschäftigen: "Jetzt gehen wir alle einmal in den Urlaub, den haben wir uns alle auch verdient, der Herbst war ja schon sehr, sehr intensiv. Und im neuen Jahr gehen wir es dann mit frischen Kräften und hoffentlich mehr gesunden Spielern an, wollen wir eine Aufholjagd starten!"

Peter Klöbl, Kronen Zeitung