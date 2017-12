Leopoldine (78): „Ich würde putzen gehen“

Leopoldine in Vorarlberg ist 78 und lebt heute, im Jahr 2017 (!) in genau diesen Verhältnissen. "Ich würde putzen gehen, aber die Leut genieren sich, eine alte Frau bei sich arbeiten zu lassen", sagt sie. Ihr letzter Ausweg war die Caritas, und dank Ihrer Spende konnte Leopoldine dort geholfen werden. Sie kann heuer ihre kleine Wohnung richtig heizen und muss nicht dick eingepackt im Zimmer sitzen und frieren. Ja, es ist eine Schande, dass Menschen nach einem arbeitsreichen Leben einen so schweren Lebensabend voll Sorgen fristen müssen. Und ja, Erdäpfel sind ein köstliches Gericht, aber sie sollten nicht die einzige Nahrungsquelle am Ende des Monats sein.