Amazon will Ladengeschäfte in Deutschland eröffnen

Amazon ist damit kein Einzelfall: Klassische Internethändler wagen sich immer öfter vom Netz auf die Straße und eröffnen stationäre Geschäfte. So betreibt etwa der Online-Händler Zalando in Berlin und Frankfurt Outlet-Stores, während der Online-Möbelverkäufer FashionForHome seine Sofas auf Einkaufsmeilen in Berlin oder Hamburg feilbietet. Ein weiteres Beispiel ist der Elektronikhändler Cyberport, der auch in Österreich stationär präsent ist. Aus den Fußgängerzonen fast nicht mehr wegzudenken ist indes der Online-Müsliversender Mymuesli, der das erste Geschäft 2009 startete.