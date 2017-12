Pensionistin 800 Euro am Telefon rausgelockt

Immer wieder wurde einer 71-jährige Pensionistin von Unbekannten am Telefon ein Gewinn von 75.000 Euro versprochen. Die Frau beteuerte stets, an keinem Gewinnspiel teilgenommen zu haben und sie sollen sie nicht mehr anrufen. Doch die Täter ließen nicht locker. Der Frau wurde immer erklärt, dass das Geld an ihrer Adresse bar ausgehändigt werden würde.



Betrug mit Codes von Bitcoins

Für die Gewinnübergabe müsse sie eine Transportversicherung von 800 Euro in Form von Bitcoins bezahlen. Am 14. Dezember 2017 erfolgte der letzte Anruf, wo die Täter der Frau mitteilten, dass der Gewinn nun ausbezahlt werde. Die Pensionistin kaufte schließlich die Bitcoins und gab die Codes den Tätern telefonisch durch. Der versprochene Gewinn wurde nicht ausbezahlt.