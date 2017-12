Schnee ist da: Oberösterreich als Winterlandschaft

Die eingeschneiten Hügel, Häuser und Wälder hier in Gosau lassen erahnen, was Meteorologen kürzlich bestätigten: Gosau ist wohl eine der wenigen Gemeinden in Oberösterreich, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit weißen Weihnachten rechnen darf. Wenn, wie hier, über dem idyllischen Anblick auch noch der kaltblaue Himmel thront, möchte man sich die Stiefel anziehen und einen ausgedehnten Spaziergang in der verschneiten Landschaft wagen.