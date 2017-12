Drogenpaar "high" am Steuer: Führerscheine weg

Die auffällige Fahrweise des 24-Jährigen aus Putzleinsdorf fiel Polizisten auf, die ihn auf der B 127 in Richtung Linz mit seinem Kleinbus anhielten. Der Drogentest war positiv, er verlor den Führerschein und durfte nicht weiterfahren. Da rückte seine Freundin (21) vom Beifahrersitz hinüber hinter das Steuer und fuhr alleine weiter, während ihr Freund zur Polizei musste.



Hanfplantage in Wohnung

Doch auch sie hatte sowohl Cannabis als auch Amphetamin intus und wurde bald darauf von anderen Polizisten angehalten - auch sie verlor den Führerschein. Bei der Nachschau in der Wohnung des Drogenpärchens fanden die Beamten dann eine Indoor-Hanfplantage und weitere Drogen. Eine Drogenplantage wurde auch in Linz entdeckt: In einem Luftschutzkeller hatte ein 31-Jähriger Cannabis angebaut. Er wird ebenfalls angezeigt.