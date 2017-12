Rüde Attacke Kevin Friesenbichlers sorgt für Ärger

Es war ganz klar der negative Höhepunkt des Bundesliga-Schlagers FK Austria Wien gegen SK Sturm Graz - das Brutalo-Foul von Veilchen-Stürmer Kevin Friesenbichler an Sturm-Wirbelwind Thorsten Röcher! Viel mehr als die Attacke an sich irritiert freilich der Umstand, dass Schiedsrichter Manuel Schüttengruber dafür KEINE Karte zückte. Und das, obwohl er eigentlich in nächster Nähe gestanden war…