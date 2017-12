RB Leipzig blamiert sich gegen 10 (!) Herthaner!

RB Leipzig überwintert in der deutschen Bundesliga außerhalb der Champions-League-Plätze mit 28 Punkten auf Rang fünf. Denn die Truppe des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl unterlag im letzten Ligaspiel 2017 am Sonntag zu Hause Hertha BSC trotz fast 90-minütiger Überzahl blamabel mit 2:3 und ging zum vierten Mal in Folge nicht als Sieger vom Platz. Dabei gab es für die "Bullen" nur zwei Punkte.