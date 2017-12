Verbrechen ist für Opfer lebenslange Qual

Bis zum 10. Juni 2003 war Denise eine ganz normale junge Frau. Doch dann überfiel ein Häfen-Freigänger in einer Welser Tiefgarage die Filialleiterin. Er entführte Denise, hatte sie 17 endlose Stunden in seiner Gewalt. Der Sadist vergewaltigte sein wehrloses Opfer mehrmals, genoss es, Denise bewusstlos zu würgen, weidete sich an ihrer Todesangst. Schließlich konnte sie ihrem Peiniger entkommen. Der Täter wurde zu zwölf Jahren Haft und Einweisung in eine Sonderanstalt verurteilt.

Nach zehn Jahren kam der totale Absturz

"Ich bin damals in ein tiefes Loch gefallen. Nach einem Jahr hab’ ich wieder zum Arbeiten angefangen, hab’ ständig gearbeitet, nur damit ich abgelenkt bin. Aber nach zehn Jahren hat es mir die Füße weggezogen, körperlich und psychisch", sagt Denise leise. Seit 2013 Navegetiert sie am Existenzminimum dahin, lebt in einer leeren Wohnung. Wer ihr ein bisschen Weihnachtsfreude schenken möchte, spendet unter dem Kennwort "Gewaltopfer". Danke!



Unser "Krone"-Sonderkonto bei

der Hypo Oberösterreich:

IBAN: AT28 5400 0000 0060 0007

BIC: OBLAAT2L

Christoph Gantner, Kronen Zeitung