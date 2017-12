Autofahrer kurvte 34 Jahre ohne Führerschein herum

Er wäre auch diesmal nicht aufgefallen, hätte er nicht am Steuer mit dem Handy telefoniert. Und so holten ihn Beamte der Landesverkehrsabteilung bei Hornstein von der Südostautobahn. Die Fahrzeugpapiere waren in Ordnung - nur zeigte der in Wien-Favoriten wohnhafte Oberösterreicher seinen Reisepass anstatt des geforderten Führerscheins.