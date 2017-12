Polizeidirektor Pilsl mit ungewisser Zukunft

Schnell sein heißt es für die rund 3500 Polizisten in Oberösterreich. Denn ihnen droht wegen der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs ab Mitte 2018 im Hochsommer eine dreiwöchige Urlaubssperre. Und nur jene sollen ausnahmsweise zwischen 1. bis 22. Juli frei bekommen, die schon vor dem offiziellen Informationsmail der Landespolizeidirektion den Urlaub gebucht haben. Da wird’s jetzt wohl einen Ansturm auf die Reisebüros geben, damit der Sommerurlaub nicht ins Wasser fällt oder schwitzend in Schutzausrüstung in Wien verbracht werden muss.