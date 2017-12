Peter Kraus: Trotz TV-Unfall Konzert in Gmunden

Ganz ehrlich: Seine 78 (!!) Jahre kennt man Peter Kraus nicht an. Und nicht einmal eine schwere Verletzung kann das Idol mehrere Generationen bremsen. Brach sich doch der Musiker im Oktober bei der TV-Show "Spiel für dein Land" die Schulter. Kein Grund, das Konzert am 8. März in Gmunden im Rahmen seiner Tour "Schön war die Zeit" abzusagen. Ganz im Gegenteil: Da gehören Ohrwürmer wie etwa "Sugar, Sugar, Baby" zum Pflichtprogramm.