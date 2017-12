Irres 4:4 im Duell von Leverkusen mit Hannover

Hannover 96 und Bayer Leverkusen haben sich am Sonntag in einer packenden Partie in der deutschen Bundesliga mit 4:4 getrennt! Ihlas Bebou (12.), Niclas Füllkrug (21./Elfmeter), Felix Klaus (45.) und Julian Korb (83.) bzw. Julian Brandt (11.), Admir Mehmedi (25.) und Doppel-Torschütze Leon Bailey (47., 67.) erzielten die Treffer. ÖFB-Kicker waren bei dem Spektakel keine auf dem Feld.