Juve schafft Sprung auf Rang 2 - Blamage für Milan

Acerbi spielt zum 100. Mal in Folge durch

Für Sassuolos Francesco Acerbi war die Partie am Sonntag bei Sampdoria Genua übrigens eine ganz besondere. Es war das 100. Pflichtspiel in Folge, das der 29-Jährige über die volle Distanz absolvierte. Seit 18. Oktober 2015 verpasste der Innenverteidiger keine einzige Partie, war also nie verletzt oder gesperrt und wurde auch nie ausgetauscht. Neben 86 Serie-A-Spielen absolvierte der von einer Hodenkrebs-Erkrankung genesene Acerbi in diesem Zeitraum auch vier Cup-Spiele und zehn Partien in der Europa League, darunter zwei gegen Österreichs Rekordmeister Rapid im Oktober und November 2016. Da das Spiel am Sonntag mit einem 1:0-Auswärtssieg für den Liga-15. endete, hatte Acerbi weiteren Grund zur Freude.