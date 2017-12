Potsdam bleibt im Herbst unbesiegt- Zadrazil traf!

Turbine Potsdam hat die Hinrunde in der deutschen Frauen-Bundesliga als einziges Team ungeschlagen überstanden! Im letzten Spiel vor der Winterpause gewannen Sarah Zadrazil und Co. am Sonntag beim SC Sand 2:1. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin erzielte in der 45. Minute ihr zweites Saisontor und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass sie im Duell mit ihren ÖFB-Teamkolleginnen jubeln durfte.