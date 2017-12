Klapfer im zweiten Ramsau-Bewerb Achter

In Abwesenheit von Bernhard Gruber und David Pommer und auch wegen der kleinen Schanze in Ramsau dürfe man das schlechte mannschaftliche Abschneiden der Österreicher nicht überbewerten. "Wir haben drei Kapazunder auf der Schanze im Team, die auf der Großschanze immer für vorderste Plätze gut sind, dass sind der Willi (Denifl), der Mario (Seidl) und Franz-Josef (Rehrl) und dann haben wir den Bernie auch noch. Die können auf dieser Schanze nicht das zeigen, was sie draufhaben", versicherte Klapfer und fügte hinzu, "wir sind mannschaftlich sicher besser als wir in letzter Zeit gezeigt haben."

Lieber jetzt korrigieren als vor Olympia

ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen sah es im Ramsauer WM-Stadion von 1999 ähnlich. "Für Lukas war es ein super Ergebnis nach der schlechten Saison im letzten Jahr." Beunruhigt ist der Coach aber nicht. "Wir haben noch einiges zu arbeiten, aber lieber jetzt als Mitte Jänner oder vor Olympia."

Der Bewerb hatte zuvor nicht plangemäß begonnen, weil der Sprungbewerb nach einem 104,5-m-Flug des Norwegers Jarl Magnus Riiber von der Jury wegen sehr unterschiedlicher Windbedingungen nach 23 Athleten abgebrochen wurde. Daher wurde der provisorische Wettkampfsprung vom Freitag für die Wertung herangezogen. "Es war die bessere Entscheidung heute abzubrechen, weil es durchaus auch hätte gefährlich werden können", konstatierte Eugen.

Dadurch waren Klapfer und Rehrl als Fünfter bzw. Vierter des Freitag-Sprungs in einer Acht-Mann-Spitzengruppe in die 10-km-Loipe gegangen. Doch nur Klapfer konnte sich bis zum Schluss in dieser Gruppe halten, Rehrl sparte seine Kräfte im Gegensatz zum Vortag und wurde so noch als 13. zweitbester Österreicher.

Es geht in die Weihnachtspause bis 6. Jänner 2018

Für die Kombinierer geht es nun die Weihnachtspause, ab 27. Dezember ist in Villach und Planica eine Trainingseinheit geplant. Dort soll auch Bernhard Gruber, der wegen einer Blinddarm-Operation in der Olympiasaison noch nicht zum Einsatz gekommen ist, erstmals nach seiner OP wieder springen. Der Weltcup wird am 6./7. Jänner in Otepää (EST) fortgesetzt, möglicherweise wieder mit Gruber.