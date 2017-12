Josef Moser: Ex-Blauer nun türkiser Justizminister

Polit-Karriere begann mit Initiative gegen Bahnlärm

Dabei ist im Parlament die politische Karriere des gebürtigen Osttirolers erst so richtig gestartet. Moser war Haider im Rahmen seiner Aktivitäten in einer Initiative gegen Bahnlärm in Kärnten aufgefallen und der Jurist sollte in den folgenden Jahren einer der wichtigsten Wegbegleiter des langjährigen FPÖ-Chefs werden, angefangen mit seiner Funktion als Bürochef Haiders. Im Nationalrat war er über viele Jahre Klubdirektor und machte das so gut, dass ihm der eine oder andere Karrieresprung etwa zum Volksanwalt verwehrt wurde, weil man auf seine Expertise im Parlament nicht verzichten wollte.

Werden eigene Reformideen nun umgesetzt?

Irgendwann war es aber auch Moser genug: 2003 kehrte er dem Hohen Haus den Rücken, um Generaldirektor der Eisenbahn-Hochleistungsstrecken zu werden. Eigentlich war er bei den ÖBB von der FPÖ noch für Höheres vorgesehen, doch als sich 2004 die Möglichkeit ergab, das immerhin zwölf Jahre laufende Amt des Rechnungshofpräsidenten zu übernehmen, zögerte Moser nicht. In seiner neuen Funktion gab er den freundlichen, aber bestimmten Mahner, speziell was die Notwendigkeit von Staatsreformen angeht. Moser lieferte einen systematischen Katalog mit 599 Reformvorschlägen ab. Zu seinem Abschied hinterließ er außerdem ein Positionspapier mit 1007 Empfehlungen. Wie viele er jetzt davon umsetzen kann, wird spannend zu beobachten sein.