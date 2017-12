Langlauf: Stadlober in Klassik-Verfolgung Zehnte!

Langläuferin Teresa Stadlober hat im letzten Weltcuprennen vor der Weihnachtspause ein weiteres Top-Ten-Ergebnis geschafft. Die 24-Jährige belegte am Sonntag in Toblach in der Klassik-Verfolgung Rang zehn. Die Radstädterin war mit fünf Ergebnissen unter den besten sechs ausgezeichnet in den Olympiawinter gestartet, der ab 30. Dezember mit der Tour de Ski den ersten Höhepunkt bereithält.