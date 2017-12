"BVB wieder da!" Stöger euphorisiert gelbe Wand

"Wenn wir uns konsolidieren, wenn wir an ein paar Dingen arbeiten, werden wir im Frühjahr eine richtig gute Mannschaft sein", meinte Stöger. In zwei Spielen mit Dortmund hat der Wiener in der deutschen Fußball-Bundesliga bereits doppelt so viele Punkte geholt wie davor in der gesamten Saison mit dem 1. FC Köln. 13 Zähler fehlen auf Spitzenreiter Bayern, aber nur zwei auf den Lokalrivalen Schalke 04.