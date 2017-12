Marko Arnautovic von Ex-Coach übel beschimpft

Der Stoke-Trainer hatte bei dessen Auswechslung einige Worte für Arnautovic. Lippenleser wollen derbe Beschimpfungen erkannt haben. Arnautovic, der seinen Treffer zum 2:0 zuvor ausgelassen bejubelt hatte, stapfte unter Geleitschutz in die Kabine. Der Wiener gab danach auch keine Interviews. In den vergangenen Spielen ließ der davor heftig kritisierte West-Ham-Neuzugang Taten auf dem Platz sprechen.

Arnautovic hat in den jüngsten drei Ligapartien zwei Tore erzielt. West Ham verlor keine davon und ließ die Abstiegszone hinter sich. In Stoke hätte Arnautovic noch einige Tore mehr erzielen können, vergab aber zahlreiche Großchancen. West-Ham-Trainer David Moyes war daher zur Pause auch alles andere als glücklich mit dem 28-Jährigen. "Ich habe ihm aber gesagt, wenn er so weitermacht, wird er in der zweiten Hälfte treffen."