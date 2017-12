Wien: Rabiater Autofahrer schleift Polizist mit

Ein Polizist ist am Samstagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle in Wien von einem Auto mitgeschleift und verletzt worden. Der 54-jährige Lenker ärgerte sich über eine verhängte Geldstrafe so sehr, dass er nach der Bezahlung mit Vollgas losfuhr. Dabei blieb der Polizeibeamte mit seiner Jacke an der Fahrzeugtür hängen.