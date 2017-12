Torlos-Bullen hinter Sturm

Bei der Austria gab es in Wien aufgrund eines Gegentores in der Nachspielzeit nur ein 1:1. Zum Abschluss der Europa League-Gruppenphase holte Salzburg in Marseille ein 0:0. Die nächste Nullnummer folgte in Wolfsberg am vergangenen Sonntag. Und auch das letzte Spiel des Jahres verlief für den Meister enttäuschend: Vor eigenem Publikum kam das Rose-Team gegen Aufsteiger LASK wieder nicht über ein 0:0 hinaus.

Das heißt: Salzburg blieb in der Liga im dritten Match in der Folge ohne Sieg. Und im dritten Pflichtspiel in Serie gelang nicht einmal ein Treffer! So ungefährlich waren die Torlos-Bullen zuletzt im Herbst 2010

"Wir haben bis zum Schluss alles probiert. Aber der Ball wollte wieder nicht rein. Die Jungs haben alles gegeben", sagte Trainer Rose nach Spielschluss. Der Meister hatte zwar am Ende 72 Prozent Ballbesitz, mehr Torschüsse (16:5) - aber die zwingenden Chancen blieben Mangelware.

So durften die Linzer über einen nicht unverdienten Punktgewinn in der Red-Bull-Arena jubeln. "Ein super Abschluss für uns. Wir haben kaum eine Chance zugelassen und die Mitte gut zugemacht", meinte LASK-Trainer Glasner. Während sein Gegenüber schon gestern Sturm zum Winterkönig gratulieren musste: "Glückwunsch nach Graz, sie haben sich das verdient. Aber wir werden im Frühjahr wieder angreifen!"

Sturm spielt heute bei der Austria Wien freilich auf Sieg - beim Abschied von Trainer Foda.

Philipp Grill, Kronen Zeitung