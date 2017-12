Aufwärmen im Kampf um Landeshauptmann-Sessel

Obwohl die ÖVP in Umfragen die Nase vorne hat, tüftelt die Parteizentrale an einer umfangreichen Kampagne, die unter anderem auf eine Freiwilligenbewegung samt Personenkomitees und einen 16-tägigen Intensiv-Wahlkampf setzt. Der offizielle Auftakt erfolgt am 6. April, inoffizieller Start wird am 1. Jänner sein. Auch die Landes- und Bezirkslisten sind unter Dach und Fach: Die Türkisen setzen in erster Linie auf bereits bekannte Gesichter, auf den vorderen Plätzen neu sind Gertraud Salzmann (ÖABB), Elisabeth Huber (Landjugend) und Obertrums Bürgermeister Simon Wallner. Nicht mehr in den Landtag einziehen wird wohl Michaela Bartel, sie hofft auf ein Mandat für den Bundesrat. In Kürze will die ÖVP auch eine Umfrage präsentieren, wonach Spitzenkandidat LH Wilfried Haslauer aktuell die höchsten Zustimmungswerte hat.

Während die ÖVP offenbar keine Kosten und Mühen scheut, ist beim Grünen Regierungspartner nach der bundesweiten Pleite Sparen angesagt. Sie wollen sich daher wieder stärker auf ihre Kern-Themen besinnen und zu ihren Wurzeln zurückkehren. Der Wahlkampf, der im März anlaufen soll, wird ausschließlich mit regionalen und ökologischen Produkten abgewickelt werden. Unterstützung kommt erneut von der Wiener Agentur Czerny Plakolm. Themen werden unter anderem der drohende Ausverkauf der Heimat sowie der Kampf gegen Chalet-Dörfer. Die jeweiligen Listenplatzierungen werden am 27. Jänner am Landesparteitag fixiert, Spitzenkandidatin ist Landesvize Astrid Rössler.

Ihre Personalplanungen abgeschlossen hat hingegen schon die SPÖ: Parteichef Walter Steidl wird zusammen mit Gerald Forcher und Stefanie Mösl ein Spitzen-Trio bilden. Bei den weiteren Kandidaten setzt er auf einen Mix aus bewährten und neuen Gesichtern, darunter viele weibliche Kandidaten, wie Sabine Klausner, die am Mittwoch angelobt wird. Offizieller Wahlkampf-Auftakt wird am 8. März sein, an jenem Tag wird das 100. Jubiläum des Frauenwahlrechts gefeiert. Schwerpunkte werden Sicherheit, Infrastruktur und Gratis-Kindergärten.

Rechtzeitig vor den Wahlen wird auch FPÖ-Chefin Marlene Svazek aus Wien zurückkehren und als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen. Die Listenerstellung erfolgt zwar erst im Februar, doch mit der Pinzgauerin Karin Berger wird auch eine zweite Frau bei den Freiheitlichen an prominenter Stelle kandidieren. Thematische Schwerpunkte werden die Abschaffung von Tempo 80, der Kampf gegen die 380kV-Leitung und den Steinbruch Lidaun.

Außerdem fix zur Wahl antreten werden die NEOS mit Sepp Schellhorn, die FPS mit Karl Schnell, Landesrat Hans Mayr mit gleichnamiger Liste und die FWS mit Helmut Naderer.

Alle Bezirkswahlvorschläge müssen spätestens am 39. Tag vor der Wahl bei der Wahlbehörde aufliegen.

Anna Dobler, Kronen Zeitung