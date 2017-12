Ronaldo schießt Real zum Klub-WM-Titell!

Das war insgesamt der sechste Titel von Real Madrid in diesem Kalenderjahr. Ronaldo und Co. gewannen Liga, Spanischen Supercup, UEFA-Supercup, Champions-League, und zweimal die Klub WM. Am Ende fiel der Sieg der Spanier ein bisschen glücklich aus, beim Freistoß von Ronaldo öffnete sich die Mauer von Gremio.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat als erste Mannschaft den Titel bei der FIFA-Club-WM erfolgreich verteidigt. Mit nunmehr drei Club-WM-Triumphen schlossen die Madrilenen zum Rekordsieger und Erzrivalen FC Barcelona auf. Für Ex-Weltfußballer Zinedine Zidane war es bereits die achte Trophäe als Real-Trainer.