Pilhatsch Rekord-8., Reitshammer toppt Rogan-Zeit!

Im anschließenden Finale wurde die Steirerin in 26,91 EM-Achte. Gold sicherte sich die ungarische Topfavoritin Katinka Hosszu in 25,95 vor der Polin Alicja Tchorz (26,09) und der Niederländerin Maaike De Waard (26,40). "Hier ins Finale zu schwimmen ist einfach unglaublich, das Größte, was ich bisher in meiner Karriere erlebt habe", lautete die erste Reaktion von Pilhatsch.

"Schon das Semifinale war cool. Aber das Finale toppt alles. Platz acht bei einer EM ist echt ein Hammer. So was träumt man eigentlich nur, jetzt ist es Realität. Die Rennen hier werde ich sicher nie vergessen", betonte die 18-Jährige, die sich von ihrer Rekordzeit total überrascht zeigte. "Das ist der Wahnsinn schlechthin. Nachdem ich nur glücklich ins Semifinale eingezogen bin, habe ich mir schon eine Steigerung erhofft. Aber das ist sensationell. Ich bin eigentlich völlig weg. Es dauert sicher noch eine paar Tage, bis ich das alles realisiert habe."

Reitshammer verbessert Rogan-Rekord

Reitshammer verbesserte im Semifinale über 100 m Lagen mit 52,56 die ebenfalls acht Jahre OSV-Bestmarke von Markus Rogan, die er im Vorlauf eingestellt hatte, um 0,21 Sekunden. Damit zog der 23-jährige Tiroler als Fünfter in den Endlauf ein, der am Sonntag um 17.34 Uhr gestartet wird.