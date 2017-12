Arnautovic trifft bei 3:0 gegen Ex-Klub Stoke!

Weimann nach 2. Saison-Tor verletzt ausgeschieden

Andreas Weimann schoss indes am Samstag sein zweites Saison-Tor in der zweiten englischen Liga. Der 26-jährige Wiener brachte Derby County in der 22. Runde beim 2:0-Heimsieg gegen seinen Ex-Klub Aston Villa in der 24. Minute in Führung. Für Weimann und Co. war es im Aufstiegsrennen ein wichtiger Erfolg, gelang der doch dem Vierten gegen einen unmittelbar dahinterliegenden Konkurrenten. Weimann traf zum zweiten Mal in Folge, zuletzt hatte er sich auch am 9. Dezember beim 3:0-Erfolg bei Barnsley in die Schützenliste eingetragen. Für den Offensivspieler gab es aber auch schlechte Nachrichten, schied er doch in der 57. Minute verletzungsbedingt aus.

Die Ergebnisse der 18. Runde:

Samstag

Leicester City - Crystal Palace 0:3 (0:2)

Arsenal - Newcastle 1:0 (1:0)

Brighton and Hove Albion - Burnley 0:0

Chelsea - Southampton 1:0 (1:0)

Watford - Huddersfield 1:4 (0:2)

Stoke City - West Ham 0:3

Manchester City - Tottenham Hotspur

Sonntag

West Bromwich - Manchester United (15.15 Uhr)

Bournemouth - Liverpool (17.30 Uhr)

Montag

Everton - Swansea City (21 Uhr)