Streit im Suff führte zu Messer-Attacke

Drei Männer, eine Gemeinsamkeit: Stark alkoholisiert trafen sie sich in der Wohnung eines 49-jährigen Köflachers. Die beiden Besucher gerieten aneinander: Ein Grazer (28), der in einer Pflegeeinrichtung lebt und starke Medikamente nimmt, wollte mit einem Küchenmesser auf einen Ungarn (31) einstechen, erlitt aber durch dessen Gegenwehr selbst eine leichte Schnittverletzung am Kinn.

Als die Polizei eintraf, waren die Gemüter bereits etwas abgekühlt. Doch während der Grazer in das Spital eingeliefert wurde, verlor der Ungar auf der Polizeiinspektion völlig die Contenance, wollte einen Beamten ins Gesicht schlagen und beschädigte die Arrestzelle. Er kam in die Landesnervenklinik. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Jakob Traby, Kronen Zeitung