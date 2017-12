Mit Düften spart Christkindl heuer nicht!

Bei einer Umfrage, was Herr und Frau Oberösterreicher heuer zu Weihnachten schenken, liegen Gutscheine mit 43 Prozent an der Spitze. Auf Platz 2 folgen Bücher, am dritten Rang (21%) rangieren schon Kosmetika und Pflegeartikel. Kein Wunder, dass gestern in dieser Branche Hochbetrieb herrschte.

"Geschäft ist bummvoll"

Wie etwa in der Aschauer Parfümerie in Gmunden, wo eine Angestellte meinte: "Das Geschäft ist bummvoll. Ich hab’ keine Zeit zum Reden." In Linz das gleiche Bild, wo zum Beispiel die Isabella Parfümerie regelrecht "belagert" wurde - wobei allerdings die meisten Kunden weiblich waren. Ein ähnliches Szenario gab’ auch in Bad Ischl.

Ernst Kirchmayr, Direktor der PlusCity, meinte generell zum 3. Adventsamstag: "Es war sicher der Höhepunkt im heurigen Weihnachtsgeschäft, das Christkind ist im Kaufrausch."

Johannes Nöbauer, Kronen Zeitung