Nur 0:0! Salzburger haben das Siegen verlernt

Salzburg blieb im Dezember damit sieglos. Einem 1:1 bei der Austria folgten torlose Remis bei Olympique Marseille, beim WAC und gegen den LASK. Zu Hause sind die Bullen mittlerweile 20 Liga-Spiele ungeschlagen. Ein ganzes Jahr ohne Liga-Heimniederlage ist dem Klub in der Red-Bull-Ära bisher nur 2013 gelungen. Gegen Aufsteiger LASK reichte es nach einem 1:1 in Runde zwei zu Hause erneut nur zu einem Zähler. Sonst haben in dieser Saison bisher nur Rapid (2:2) und die Austria (0:0) Punkte aus der Red Bull Arena entführt. Die Linzer haben seit Februar 2010 in allen vier Auftritten in Salzburg nicht verloren. Das Glasner-Team punktete nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen wieder in der Fremde und überwintert nach 20 Runden mit 27 Punkten.

Das Ergebnis:

Red Bull Salzburg - LASK Linz 0:0

Red Bull Arena, 5642 Zuschauer, SR Eisner

Gelbe Karten: Hwang, Caleta-Car bzw. Michorl

Salzburg: Walke - Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer - X. Schlager - Haidara, Minamino (60. Hwang), Va. Berisha - Gulbrandsen (78. Ch. Leitgeb), Dabbur

LASK: Pervan - Ramsebner, Wiesinger, Pogatetz - Holland - Reiter, Goiginger, Michorl (62. Rep), Ranftl - M. Berisha (85. Gartler), Joao Victor (76. Bruno)