1. FC Köln holt den 1. (!) Sieg seit dem 20. Mai!

Mit dem gleichen Resultat beendeten die Bayern ihre Hinrunde. Den entscheidenden Treffer erzielte der eingewechselte Thomas Müller (79.). In der 94. Minute scheiterte Stuttgarts Chadrac Akolo mit einem Penalty am Münchner Goalie Sven Ulreich. Bei den Siegern wurde David Alaba im Hinblick auf den Pokal-Schlager am Mittwoch in München gegen Dortmund erst in der 84. Minute auf den Platz geschickt.