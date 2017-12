Besinnliche Bergtour auf den Dobratsch

Die Weihnachtszeit ist geprägt von Stress und Hektik. Anders die Adventwanderungen von "Krone", Kirche und Bergrettung. "Einmal in der Woche kann ich dabei durchatmen und neue Energie tanken", verrät eine Adventwanderin, die seit Jahren an jedem Adventsonntag mit dabei ist. Der Aufstieg hinauf auf den 2166 Meter hohen Villacher Hausberg startet um 9 Uhr beim Parkplatz Rosstratte gemeinsam mit Hannes Wallner von der "Krone", Seelsorger Roland Stadler und Villacher Bergrettern. Nach der Adventandacht um 11 Uhr freuen sich Johannes Staudacher und sein Team vom Dobratsch-Gipfelhaus über zahlreiche Besucher. So gibt’s heuer im Außenbereich Glühmost, Kastanien und Würstel. Wir freuen uns jedenfalls auf viele Adventwanderer und eine wunderschöne Bergtour.

Hannes Wallner, Kärntner Krone